Hoogste rechter: Afghanistan veilig genoeg, asielzoekers kunnen terug

Nederland hoeft geen asiel te verlenen aan mensen uit Afghanistan. Het land is veilig genoeg om naar terug te keren. Dat heeft de Raad van State bepaald in een hoger beroep van een Afghaan uit de provincie Ghanzi, wiens asielaanvraag is afgewezen.

De hoogste bestuursrechter volgt daarmee een eerder vonnis van de rechtbank Den Haag. "De algemene veiligheidssituatie in Afghanistan is zorgelijk en in sommige provincies verder verslechterd", schrijft de Raad van State over het vonnis. Toch is het volgens de Raad veilig, zolang iemand "geen band heeft met de strijdende partijen in Afghanistan".

Amnesty International vindt het besluit van de Raad van State onverantwoord. Dat is opvallend: de Raad van State baseert zich naar eigen zeggen op zestien bronnen, waarbij zij de Verenigde Naties, Vluchtenlingenwerk Nederland en Amnesty International expliciet worden genoemd. "Dat zijn organisaties die de situatie in Afghanistan goed in de gaten houden", zegt Gert-Jan Klapwijk van de Raad van State. "Uit hun rapporten blijkt dat normale burgers geen risico lopen."