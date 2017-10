Amnesty: uitzetten Afghanen is roekeloos

Amnesty International levert in een nieuw rapport scherpe kritiek op Europese landen die Afghanen uitzetten, waaronder Nederland. Volgens de mensenrechtenorganisatie lappen de landen met hun "roekeloze" beleid het internationaal recht aan hun laars.

Amnesty zegt dat Noorwegen, Nederland, Zweden en Duitsland duizenden Afghanen in gevaar hebben gebracht door ze gedwongen terug te sturen. In eigen land lopen ze het risico gemarteld, ontvoerd of gedood te worden, stelt Amnesty.

De organisatie sprak voor het rapport met verscheidene Afghanen die niet in Europa mochten blijven en werden uitgezet. Sommigen van hen kwamen terecht in gebieden waar ze nog nooit waren geweest en waar een groot veiligheidsrisico bestaat. "Nergens in Afghanistan is het veilig", voegt Amnesty eraan toe.

Zelfmoordpoging

De organisatie constateert dat er vanuit Europa steeds meer Afghanen worden uitgezet, terwijl er in het land meer en meer doden vallen bij geweld. In 2015 werden 3290 Afghanen uitgezet en vorig jaar waren dat er 9460. Tegelijkertijd vielen er vorig jaar volgens VN-cijfers 11.418 doden en gewonden in Afghanistan door geweld, vooral bij aanslagen van de Taliban en IS. In de eerste helft van dit jaar waren er 5243 slachtoffers.

Een van de uitgezette Afghanen die Amnesty sprak is Azad, die met zijn broer was gevlucht en in mei van dit jaar vanuit Nederland werd uitgezet naar Afghanistan. Azad (naam gefingeerd) is homo en vreest dat zijn seksuele voorkeur bekend wordt in Afghanistan en daardoor te maken krijgt met geweld. In Nederland deed hij een zelfmoordpoging, omdat hij bang was voor wat hem te wachten stond in eigen land. Nu hij daar terug is, zit hij elke dag in angst, vertelde hij Amnesty.