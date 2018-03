Doden bij zelfmoordaanslag tijdens nieuwjaarsfeest in Afghanistan

In Afghanistan zijn bij een aanslag vlak bij een sjiitisch heiligdom zeker 29 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten raakten minstens 52 mensen gewond. IS heeft de verantwoordelijkheid opgeÃĢist.

Op het moment van de aanslag werd het Perzisch nieuwjaar gevierd in de hoofdstad Kabul. De autoriteiten waren van tevoren alert op aanslagen. De politie had daarom extra controleposten ingesteld bij het heiligdom, in het westen van de stad. Toch lukte het de terrorist om zichzelf op te blazen bij de mensen die het heiligdom verlieten.

Een getuige was vlak bij de universiteit van Kabul en zag een enorme explosie waarna veel mensen wegrenden. Volgens het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn alle slachtoffers mannen, die op weg waren naar het Perzisch nieuwjaarsfeest in de stad.

Perzisch nieuwjaarsfeest

Tijdens het Perzisch nieuwjaarsfeest, ook wel Nawruz genoemd, wordt het begin van de lente gevierd. Het feest wordt in grote delen van het land gevierd, maar veel fundamentalistische moslims hebben kritiek. Volgens hen is het nieuwjaarsfeest on-islamitisch.