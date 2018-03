Amerikaans onderzoek: kunstgraskorrels veroorzaken geen kanker

Er is geen verband tussen lymfeklierkanker en sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Dat blijkt uit onderzoek van twee Amerikaanse kankerspecialisten. De artsen zochten naar een verband tussen het sporten op kunstgras met granulaat en het ontstaan van lymfeklierkanker bij kinderen en jongvolwassenen in Californië.

In de Amerikaanse staat wordt veel gesport op kunstgras, waardoor de specialisten een diverse patiëntengroep konden onderzoeken. "Het is niet nodig om kunstgrasvelden met rubberkorrels te vermijden vanwege de angst voor kanker", concluderen ze.

In het medisch vakblad Cancer Epidemiology schrijven ze dat hun bevindingen overeenkomen met die van eerder onderzoek. Dat werd gehouden nadat er onrust was ontstaan bij een voetbalcoach die constateerde dat veel speelsters, en met name keepsters die zij getraind had, lymfeklierkanker ontwikkelden. Het onderzoek wees daarna uit dat het aantal kankergevallen juist lager lag dan verwacht.

Chemisch afval

Lymfeklierkanker is de vorm van kanker die bij Amerikanen van 14 tot 30 jaar het meest voorkomt. Het aantal gevallen dat in het laatste onderzoek is geconstateerd, is niet hoger dan in gebieden waar minder op kunstgras wordt gesport. De onderzoekers zien hun studie als voorlopig bewijs dat kunstgras geen kanker veroorzaakt.

Na een uitzending van het onderzoeksprogramma Zembla in oktober 2016 ontstond onrust over de veiligheid van kunstgras. De korrels van vermalen rubberbanden zouden chemisch afval zijn en onder meer pak's bevatten, polycyclische aromatische koolwaterstoffen.

De resultaten van de Amerikaanse studie komen overeen met die van drie eerdere studies, waaronder een van het RIVM uit 2016. Wetenschappers waren het toen niet eens over de uitkomst.