Trump bespreekt ontmoeting in felicitatiegesprek met Poetin

De Amerikaanse president Trump heeft zijn Russische ambtgenoot Poetin gebeld om hem te feliciteren met zijn overwinning bij de presidentsverkiezingen van afgelopen zondag. Het telefoontje was onverwacht; gisteren zei het Witte Huis nog dat er geen felicitatiegesprek was gepland.

Trump praatte de pers in het Witte Huis kort bij over het telefoongesprek met Poetin en zei dat hij aanstuurt op een topontmoeting met zijn Russische ambtgenoot 'op niet al te lange termijn'. Op de top zou het onder meer moeten gaan over de wapenwedloop tussen de Verenigde Staten en Rusland, en de situatie in Syrië, Oekraïne en Noord-Korea.

Tevredenheid

De Russische regering bevestigt dat de twee leiders hebben gesproken over een Amerikaans-Russische topontmoeting. Verder ging het gesprek volgens het Kremlin onder meer over het aanhalen van de economische banden. Ook zouden beide presidenten hun tevredenheid hebben uitgesproken over de afgenomen spanningen met Noord-Korea.

Er zou niet zijn gesproken over de vergiftiging van een voormalige Russische dubbelspion in het Verenigd Koninkrijk. Omdat Rusland volgens de Britten achter deze aanval met zenuwgas zit, zijn de diplomatieke spanningen tussen Londen en Moskou flink opgelopen. Ook is er niet gesproken over het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Nepverkiezingen

De Republikeinse senator McCain vindt de felicitatie van Trump ongepast, omdat Poetins winst bij gebrek aan andere serieuze presidentskandidaten van tevoren vaststond. "Een Amerikaanse president gedraagt zich niet als leider van de vrije wereld als hij dictators feliciteert met het winnen van nepverkiezingen", aldus de senator.

Volgens McCain heeft Trump met zijn telefoontje "alle Russische burgers beledigd die niet in staat waren om met eerlijke verkiezingen de toekomst van Rusland te bepalen."