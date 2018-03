Zweden beoordeelt besprekingen met Noord-Koreaanse minister als positief

In eerste instantie zouden de besprekingen tussen Ri en Wallström een dag duren. Dat ze met twee dagen werden verlengd, moet als een positief teken worden opgevat, zeggen de Zweden.

Zweden is een van de weinige westerse landen met een ambassade in Pyongyang. Die is er sinds de Koude Oorlog, toen Zweden niet bij een van de twee blokken aangesloten was. Het land bemiddelde eerder bij de vrijlating van Amerikaanse gevangenen in Noord-Korea.