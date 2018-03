Wat komt een Noord-Koreaanse minister plotseling in Zweden doen?

De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken is voor een onverwacht bezoek in Zweden. Dat land heeft eerder aangeboden een rol te spelen in de mogelijke topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un.

Officieel is minister Ri Yong-ho in Zweden om de betrekkingen tussen beide landen aan te halen en te praten over zaken waar beide landen in geïnteresseerd zijn. Na zijn aankomst bracht hij direct een bezoek van enkele uren aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in Stockholm, waarna hij naar de Noord-Koreaanse ambassade ging.

Zweden is een van de weinige westerse landen met een ambassade in Pyongyang. "Dit bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken komt compleet onverwacht en precies een week nadat Trump de uitnodiging van Kim Jong-un had aangenomen voor een gesprek", zei China-correspondent Marieke de Vries in het NOS Radio 1 Journaal. "Dus tel maar uit waar het ook over zal gaan."

Top in Zweden of gedemilitariseerde zone

Er wordt gespeculeerd dat als er een topontmoeting komt, die in Zweden gehouden zou kunnen worden. Het land heeft al vaker namens de VS onderhandeld, onder meer op het gebied van gevangenen, en wordt gezien als neutraal. Zo is Zweden bijvoorbeeld geen lid van de NAVO, dat door Noord-Korea wordt gezien als een Amerikaans geleid bondgenootschap. Geografisch gezien ligt het ongeveer tussen Noord-Korea en de VS in, waarmee het als een 'gelijkwaardige' plaats om te ontmoeten zou kunnen worden gezien.

Maar Zweden is niet de meest voor de hand liggende plek, volgens De Vries. Zo wordt Zwitserland ook genoemd, een neutraal land waar Kim Jong-un zijn opleiding heeft genoten. Daarnaast worden Mongolië en China genoemd. Het eerste land heeft goede betrekkingen met Noord-Korea, in het tweede is eerder onderhandeld door de grote mogendheden en Noord-Korea. Ook wordt gespeculeerd dat de ontmoeting in internationale wateren zou kunnen plaatsvinden.

"Wat het meest voor de hand ligt, en waar ik eigenlijk wel mijn geld op zet, is de gedemilitariseerde zone, tussen Noord- en Zuid-Korea, waar natuurlijk ook de Amerikanen hun militairen hebben, wat dus écht een soort gelijkwaardig grondgebied kan worden genoemd", zegt De Vries.

Nog steeds stil in Noord-Korea

Overigens heeft Noord-Korea nog steeds niet officieel gereageerd nadat Trump de uitnodiging van Kim Jong-un had geaccepteerd, ook niet via de staatsmedia. In de VS worden ze volgens De Vries ook wat ongedurig. "Men wil wel wat horen binnenkort van Noord-Korea, misschien komt dat geluid uit Zweden."

De ontmoeting tussen de twee leiders over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma zou in mei moeten plaatsvinden, maar het is niet duidelijk of en welke voorwaarden het Witte Huis heeft gesteld. In eerste instantie leek het alsof Trump de uitnodiging zonder meer accepteerde, maar daar leek zijn woordvoerder later van terug te komen.