Noord-Korea: Trump is blaffende hond

De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump, die deze week in een toespraak bij de Verenigde Naties dreigde om Noord-Korea te vernietigen. Het dreigement is volgens minister Ri Yong-ho niets meer dan het geblaf van een hond.

Ri gaf zijn reactie voor zijn hotel in New York, waar hij vrijdag de Algemene Vergadering van de VN zal toespreken. "Als hij dacht dat hij ons kon bang maken met het geluid van een blaffende hond, dan is dat een hondendroom", zei hij. De term 'hondendroom' wordt in het Koreaans gebruikt voor zaken die nergens op slaan, schrijft het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

Rocket man

Journalisten vroegen Ri ook naar commentaar op de bijnaam Rocket man die Trump gebruikt voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De minister liet het bij "ik heb medelijden met zijn medewerkers".

Trump sprak dinsdag in New York keiharde taal over Noord-Korea. Als dat land geen einde maakt aan zijn nucleaire programma, moet het worden vernietigd, zei hij. "Rocket man is bezig met een zelfmoordmissie."

Schurk

De Amerikaanse president veegde ook de vloer aan met Iran. Zo noemde hij de nucleaire overeenkomst van zijn voorganger Obama met Iran ontluisterend, mede omdat die "schurkenstaat" volgens hem geweld als belangrijkste exportproduct heeft. De Iraanse president Rohani sloeg de afgelopen dag terug in zijn toespraak voor de VN.

"Het zou heel jammer zijn als de deal wordt vernietigd door schurkachtige nieuwkomers in de politiek", sneerde Rohani. Iran zal de nucleaire afspraken volgens hem niet als eerste schenden. Maar als andere partijen dat wel doen, dan zal Iran "vastberaden" reageren, zei hij.