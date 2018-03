Oud-president Zuma alsnog vervolgd voor corruptie

De voormalige Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma (75) wordt alsnog vervolgd voor fraude, corruptie, omkoping en witwassen in verband met de aankoop van een partij wapens voor het Zuid-Afrikaanse leger eind vorige eeuw.

In 2009 dreigde hij voor hetzelfde delict te worden vervolgd, maar kort voor de presidentsverkiezingen dat jaar werden de beschuldigingen ingetrokken, omdat ze mogelijk geuit waren om te voorkomen dat Zuma aan de verkiezingen zou meedoen. In 2016 bepaalde het Hooggerechtshof al dat de Zuid-Afrikaanse justitie de zaak alsnog voor de rechter kon brengen.

"Ik denk dat er een goede kans is dat we meneer Zuma met succes kunnen vervolgen", zei de openbaar aanklager vanmiddag. Hij heeft zestien aanklachten tegen hem ingediend.

Steekpenningen

Met de wapenaankoop was 2,5 miljard dollar gemoeid. In 2005 stelde een rechtbank vast dat Zuma's financieel adviseur steekpenningen had aangenomen. Hij werd tot een gevangenisstraf veroordeeld. Zuma was op dat moment vicepresident. Vanwege verdenkingen van betrokkenheid werd hij ontslagen.

Zuma won de verkiezingen van 2009 en bleef tot vorige maand president. Op 14 februari nam hij ontslag, omdat ook zijn eigen partij, het ANC, een motie van wantrouwen tegen hem zou steunen.