Zuid-Afrikaanse president Zuma stapt per direct op

Morgen stond een stemming over het lot van Zuma in het parlement gepland en eerder vandaag zei Zuma op televisie dat hij zal opstappen als de motie van wantrouwen aangenomen wordt. Maar nu is hij, na maanden van tegenstribbelen, zelf toch tot de conclusie gekomen dat het beter is dat hij direct weggaat.

Het ANC wil dat vicepresident Cyril Ramaphosa, die ook de nieuwe leider is van het ANC, de nieuwe president van het land wordt.

Zuma was vanaf mei 2009 president van Zuid-Afrika. Tien jaar eerder was hij al vicepresident, maar ook toen moest hij voortijdig vertrekken wegens verdenkingen van corruptie.