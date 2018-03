Podcast #DeDag: hoe het Russische parlement een stempelmachine is geworden

Het moet gek lopen wil Vladimir Poetin morgen niet meteen tijdens de eerste ronde van de Russische presidentsverkiezingen worden herkozen voor het hoogste ambt van het land.

Poetin is al achttien jaar aan de macht als president en was ook even premier. Voorlopig is hij niet van plan om de touwtjes uit handen te geven. "Hij heeft kunnen voorkomen dat er echte oppositie in het parlement kon komen", zegt Ruslandkenner Hubert Smeets. "Je zou dus kunnen zeggen dat hij de politiek in Rusland heeft afgeschaft."

De enige serieuze opponent van Poetin, Aleksej Navalny, wordt zo ongeveer elke maand opgepakt, om te voorkomen dat hij concurrentie wordt voor de huidige president. "Poetin moet in de eerste ronde al winnen. Een tweede ronde zou een afgang zijn."

In De Dag legt Smeets uit hoe Poetin zijn vaderland op de knieën zag na de val van de muur en hoe hij vastberaden werd om van zijn Rusland weer een trots land te maken waar hij het voor het zeggen heeft. "En dat is gelukt, Rusland is volstrekt terug op het wereldtoneel. Dat merken we elke dag."