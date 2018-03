Britse politie: contact met 46 'jonge personen' in misbruikschandaal

De politie in de Engelse plaats Telford heeft contact met 46 "jonge personen" die het slachtoffer zijn geweest van kindermisbruik of het risico lopen dat te worden. Dat aantal noemt de politie in reactie op een schandaal waarover de Britse krant The Sunday Mirror afgelopen weekend schreef. Volgens de krant zijn er in Telford sinds de jaren 80 honderden kinderen gedrogeerd, misbruikt en mishandeld door een "seksbende". Die bende ronselt volgens The Mirror ook nu nog meisjes die geregeld worden misbruikt.

De krant deed achttien maanden onderzoek naar het misbruik. The Mirror ontdekte dat de autoriteiten het probleem mogelijk systematisch hebben onderschat of verzwegen. Ook zouden drie moorden en twee andere overlijdensgevallen te verbinden zijn aan de misbruikzaak.

Volgens The Mirror trokken maatschappelijk werkers al in de jaren 90 aan de bel over de meisjes die door bendes werden geronseld voor seks, maar is er nooit een politieonderzoek begonnen. Daarnaast zou blijken dat de bendeleden een Aziatische achtergrond hebben, maar zouden de autoriteiten dat nooit als zodanig hebben opgeschreven, uit vrees voor beschuldigingen van racisme.

Politie ontkent

De politiecommissaris van West Mercia, die ook verantwoordelijk is voor de handhaving in Telford, zegt dat de politie bekend is met de omvang van het schandaal. "Daarom neem ik nadrukkelijk afstand van het aantal van duizend of meer", zegt commissaris Harding over de "tot mogelijk duizend" slachtoffers die The Mirror beschrijft. Hij denkt dat de krant dat aantal sterk heeft overdreven.

Volgens de commissaris is er ook geen sprake van een oververtegenwoordiging door leden van de Aziatische gemeenschap in Telford, waar in het verleden zeven Pakistaanse bendeleden zijn vervolgd voor kindermisbruik. Hij zegt dat de achtergrond van de daders vergelijkbaar is met een dwarsdoorsnede van de samenleving. "Dus er is niet een groep die oververtegenwoordigd is."

"Lees de krantenkoppen, lees de verslagen. Waar hebben ze het over? Het gaat over zaken van twintig of dertig jaar terug, die teruggaan tot in de jaren 90", zegt Harding tegen de BBC. "We hebben nooit gezegd dat er geen zaken zijn. Er zijn altijd zaken waar we een proces van willen maken."

Rotherham

De Conservatieve politica Lucy Allan, die Telford in het parlement vertegenwoordigt, heeft eerder opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek naar het misbruikschandaal. Ze zegt dat er in haar kiesdistrict op geregelde basis witte arbeidersmeisjes zijn misbruikt.

Allan vergelijkt de zaak met het grote misbruikschandaal in Rotherham, waarbij sprake was van herhaaldelijk en ernstig falen door de autoriteiten. Een onderzoekscommissie concludeerde dat daar tussen 1997 en 2013 zeker 1400 kinderen zijn mishandeld, ontvoerd en verkracht. Het merendeel van de daders was afkomstig uit de Pakistaanse gemeenschap, iets wat toen door de autoriteiten is verzwegen.