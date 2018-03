Vogelgriep op eendenbedrijf in Kamperveen

Op een eendenbedrijf in Kamperveen in Overijssel is vogelgriep geconstateerd. Het is nog niet bekend om welke variant het gaat.

Het bedrijf in Kamperveen werd in 2014 en 2016 ook al getroffen door vogelgriep. Volgens de NVWA worden alle 30.000 eenden op het bedrijf preventief geruimd. Ook het pluimvee van een buurbedrijf wordt uit voorzorg geruimd.

Vervoersverbod

Er wordt nog gekeken wat er bij andere bedrijven in de buurt moet gebeuren. In een straal van 10 kilometer geldt voor de komende maand een vervoersverbod. Het ministerie heeft de uitbraak nog niet bevestigd.

Twee weken geleden werd er vogelgriep geconstateerd op een pluimveebedrijf in Oldekerk in Groningen en in december was er een uitbraak op een eendenbedrijf in Biddinghuizen.