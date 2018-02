Pluimveebedrijf in Oldekerk geruimd om uitbraak vogelgriep

In Oldekerk in Groningen is op een pluimveebedrijf vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Om de verspreiding van het virus te voorkomen wordt het bedrijf geruimd. Het gaat om 36.000 vogels. In de directe omgeving van het bedrijf zijn geen andere pluimveebedrijven.

Iets verderop, in een straal van drie kilometer, zijn er wel andere bedrijven, daar wordt onderzocht of er vogelgriep heerst. In een gebied van tien kilometer rond het getroffen bedrijf is per direct een vervoersverbod ingesteld, dat geldt voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.