Afpersers dreigen in nepmail met verspreiding masturbatiefilmpje

De afperser heeft volgens de e-mail een filmpje in bezit "waarop te zien is hoe jij jezelf bevredigt op de linker helft van het scherm". Rechts in beeld zou het pornofilmpje staan dat de ontvanger op dat moment gekeken zou hebben.

"Met een druk op de knop kan ik deze video doorsturen naar alle contactpersonen van je e-mail en social media." Alleen een bitcoinbetaling ter waarde van 500 euro zou dat kunnen voorkomen.

'Niet betalen'

Bij de Fraudehelpdesk zijn enkele tientallen meldingen binnengekomen van de e-mails, zegt directeur Fleur van Eck. In sommige gevallen stond in de aanhef de naam van de ontvanger. Dat noemt zij "onrustbarend". "Dat duidt er wel op dat criminelen zijn binnengedrongen in het contactenbestand."

Of de hackers persoonlijke informatie of video's in hun bezit hebben, is volgens Van Eck niet met zekerheid te zeggen. Daar zou nader onderzoek naar gedaan moeten worden. Toch ontraadt de Fraudehelpdesk te betalen. "Dat geld ben je kwijt, denk ik. Niet op ingaan, gewoon negeren. Dan maar het risico nemen."

Nepmail

De Fraudehelpdesk heeft eerder voor de e-mails gewaarschuwd. Toch is sindsdien zeker twee keer vijfhonderd euro en een keer bijna het dubbele naar de oplichter overgemaakt. Mogelijk zijn meer mensen slachtoffer geworden. Het is niet na te gaan of door de crimineel of criminelen is gebruikgemaakt van meerdere bitcoinadressen.

Een e-mail van dezelfde strekking ging al langer rond in het Engels. Meerdere mensen zeggen een dergelijk bericht ontvangen te hebben. In een van die e-mails zegt de verzender uit Belgi├ź te komen. De teksten en bitcoinadressen in de oplichtingsmails verschillen.