Onveilig apparaat op internet? Gehackt worden is kwestie van tijd

Dat het aansluiten van een webcam, harde schijf, thermostaat of zelfs koelkast op internet onveilig kan zijn, is inmiddels wel bekend. Maar wat niet iedereen beseft, is dat als je een onveilig apparaat aansluit een hack niet alleen theoretisch mogelijk is - het is een kwestie van tijd.

Criminelen speuren continu het internet af, op zoek naar onveilige apparaten. Gemiddeld duurt het maximaal tien minuten voordat een apparaat wordt gekraakt, melden meerdere onderzoekers die voor de NOS onderzoek hebben gedaan.

"Dat is voor jouzelf een risico, omdat iemand misschien kan meekijken met je camera", zegt Patricia Zorko, de directeur van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van de overheid. "Maar een ander risico is dat jouw apparaat onderdeel wordt van een netwerk van geïnfecteerde systemen, dat wordt gebruikt om internetaanvallen uit te voeren." In 2016 zijn op die manier bijvoorbeeld Twitter, Netflix en Airbnb platgelegd.

4 tot 5 minuten

Als een apparaat wordt aangesloten, komen de eerste hackpogingen binnen een minuut binnen. Succes is er vaak al binnen 4 tot 5 minuten, ondervond beveiligingsonderzoeker Remco Verhoef van DutchSec. Voor de NOS plaatste hij vijf sensoren die zichzelf voordeden als slimme - maar onveilige - apparaten, die in werkelijkheid aanvallen registreerden.