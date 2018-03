De zaak van de 'handbalsauna' kwam in het nieuws doordat stiekem gemaakte beelden van naakte vrouwen op een pornowebsite verschenen. Maar zulke beelden circuleren ook massaal op fora op internet. Om daarbij te komen, is eenvoudiger dan je zou denken. En ernaar kijken is (nog) niet strafbaar.

Techredacteur Joost Schellevis meldde zich aan op zo'n forum. In deze video vertelt hij wat hij daar ontdekte: