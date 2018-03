Camera in sauna gehackt: naaktvideo van handbalsters en andere bezoekers online

Beelden van beveiligingscamera's in de kleedkamer van een sauna, zijn gelekt naar een pornowebsite. Dat bevestigt Erik van Ingen Schenau, eigenaar van Sauna & Beauty Oase in Nederasselt. Het gaat onder meer om twee video's waarin zeven (ex-)handbalinternationals te zien zijn. Die video's zijn inmiddels verwijderd.

Volgens Ingen Schenau is het bedrijf twee jaar geleden gehackt. "We kregen een mail binnen waarin hackers ons door middel van een foto lieten weten dat ze toegang hadden tot ons systeem. We moesten de camera's binnen veertien dagen verwijderen, anders zouden ze het aan de media laten weten."

De camera's werden verwijderd en Van Ingen Schenau hoorde er vervolgens niets meer over. Tot drie maanden geleden. "Via een anonieme tip werden we erop gewezen dat beelden van onze camera's op het net rondzwierven. We hebben toen meteen aangifte gedaan."

Van Ingen Schenau zegt het te betreuren dat de camera's zijn gehackt. "Het is een enorme klap. Voor ons, maar natuurlijk helemaal voor onze gasten, die voor een leuk dagje uit onze sauna bezoeken." Van Ingen Schenau zegt niet te weten hoeveel gasten in kleedruimtes met de beveiligingscamera's zijn vastgelegd.

Ook handbalbond doet aangifte

Het Nederlands Handbalverbond (NHV) heeft vandaag aangifte gedaan naar aanleiding van de beelden waarin Oranje-handbalsters naakt in een kleedruimte van de sauna te zien zijn. Twee video's waarin zeven (ex-)internationals zich omkleden in de kleedruimte, stonden enkele uren op een pornowebsite. Volgens RTL Nieuws zijn ze meer dan 10.000 keer bekeken.

Het NHV werd vanochtend via een anonieme tip op de hoogte gebracht van de gelekte beelden. Hierop werd meteen contact gelegd met de betrokken handbalsters en de politie. "We betreuren ten zeerste dat dit is gebeurd", laat een woordvoerder van het NHV weten. De bond plaatste een korte verklaring op de NHV-website.

Waarschuwing toezichthouder

In 2016 pasten meerdere sauna's hun camerabeleid aan, naar aanleiding van een brief van de Autoriteit Persoonsgegevens. In de brief schreef de toezichthouder steeds vaker signalen te ontvangen over sauna's die camera's plaatsen in ruimtes waarin bezoekers ontkleed zijn, zoals kleedkamers en sauna's.

Dat is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). "Het filmen van personen die ontkleed zijn, vormt een grote inbreuk op de persoonlijk levenssfeer van betrokkenen." Volgens de toezichthouder kan het doel waarvoor de camera's worden ingezet - bijvoorbeeld het voorkomen van ongewenste intimiteiten - ook op andere manieren worden bereikt.