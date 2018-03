Andere leefstijl helpt bij diabetes 2

Luca Perini, deelnemer aan het programma, is enthousiast: "Tien jaar geleden kreeg ik op mijn 22ste de diagnose diabetes type 2. Sindsdien moest ik insuline spuiten en pillen slikken. Toen ik vorige zomer weer eens in het ziekenhuis belandde, was ik het zat. In oktober ben ik begonnen en nu ben ik van mijn insuline af, mijn dosis tabletten is gehalveerd en ik voel me veel beter".

Volgens Luca is het belangrijkste dat je geen koolhydraten meer moet eten: geen brood, aardappelen, pasta enzovoorts meer, en bijvoorbeeld meer groente, vlees, eieren. "Ik vind dat helemaal niet moeilijk. Er is nog heel veel lekkers over."

Huisarts Nynke van der Zyl is medisch eindverantwoordelijk voor het programma. Zij zegt: "Het is nadrukkelijk geen afval-programma, geen crash-dieet. Je leert je voeding aan te passen door er zoveel mogelijk koolhydraten uit te halen. En de resultaten zijn fantastisch."

'Hoe eerder, hoe beter'

Naast voeding is ook meer bewegen belangrijk, wandelen, fietsen of sporten. Volgens Van der Zyl is de aanpak voor bijna alle patiënten geschikt. "Alleen voor een groepje van 5 procent dat al heel lang ziek is en bijvoorbeeld geen alvleesklierfunctie meer heeft, is het geen optie. Voor alle anderen geldt hoe eerder je begint, hoe beter."

De groep van Luca Perini komt vandaag voor het laatst bij elkaar. Hij spreekt van een heel geslaagd traject: "We zijn een groep van 16. Echt iedereen is er op vooruit gegaan. Niet iedereen is van de insuline af, zoals ik, maar dan spuiten ze zeker veel minder eenheden."

Keer Diabetes 2 Om is begonnen met tientallen, later met enkele honderden deelnemers. Nu de resultaten zo goed zijn, wordt het dit jaar opgeschaald: de gemeente Rotterdam sloot deze week een samenwerkingsovereenkomst waardoor enkele duizenden inwoners de mogelijkheid krijgen mee te doen. Zorgverzekering VGZ vergoedt voor haar verzekerden de meeste kosten van het programma.