Verdachte onderzeebootmoord blijft ontkennen

Voor het begin van het proces tegen de Deen Peter Madsen heeft zijn advocate verklaard dat Madsen blijft ontkennen dat hij de Zweedse journaliste Kim Wall heeft vermoord. Hij geeft wel toe dat hij haar lichaam in stukken heeft gezaagd. Op alle andere punten van de aanklacht, waaronder marteling, ontkent Madsen.

Het proces-Madsen begon vanochtend in Kopenhagen. De verdachte heeft een paar keer zijn verklaring over de dood van Kim Wall veranderd. Eerst verklaarde hij dat er niemand anders aan boord was, nadat hij was gered uit zijn gezonken onderzeeër. In tweede instantie zei hij dat Wall het schip voortijdig had verlaten en in de derde versie had hij haar een zeemansgraf gegeven.

Ook over de doodsoorzaak veranderde hij zijn verklaringen; eerst zou een zwaar luik op haar hoofd zijn gevallen, maar in zijn laatste verklaring daarover noemt hij rookvergiftiging als doodsoorzaak.

Madsen zei op de vraag waarom hij steeds met andere verklaringen komt, dat hij het graag bij de eerste versie had gehouden, "uit respect voor de nabestaanden". Ook zei hij dat er niets erger is dan een omgekomen bemanningslid.

Kim Wall ging in augustus vorig jaar mee met een tocht in de zelfgebouwde onderzeeër van Madsen, om een reportage over de Deense uitvinder te maken. Ruim een week spoelde haar torso aan. Later werden delen van haar in stukken gezaagde lijk gevonden in plastic zakken, die verzwaard waren met metalen buizen, op de bodem van het water ten zuiden van Kopenhagen.