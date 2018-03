Premier Slowakije beticht president van destabiliseren van het land

De Slowaakse premier Fico heeft president Kiska ervan beschuldigd dat hij het land destabiliseert door op te roepen tot grote veranderingen in de Slowaakse regering of vervroegde verkiezingen. De president deed dat, omdat er in het land een politieke crisis is ontstaan na de moord op onderzoeksjournalist Ján Kuciak en zijn verloofde. Volgens premier Fico gaat de president zijn boekje te buiten.

De onderzoeksjournalist was bezig met onderzoeken naar fraude met Europese subsidies door hoge ambtenaren en ging ook mogelijke banden tussen topadviseurs van Fico en de Italiaanse maffia na. Kuciaks laatste verhaal werd, hoewel het nog niet af was, in onvolledige vorm gepubliceerd.

Na de moord gingen tienduizenden Slowaken de straat op om een laatste eer te bewijzen aan Kuciak en zijn vriendin en om te demonstreren tegen de regering. Deze week zijn nieuwe acties aangekondigd.

De demonstranten willen onder meer dat buitenlandse experts bij het onderzoek naar de moord worden betrokken. Gisteren werd bekend dat die er ook komen. Ook willen ze dat er een nieuwe regering komt zonder mensen die worden verdacht van corruptie of banden met de georganiseerde misdaad.

Soros

Volgens Fico gaat de president niet alleen te ver, Fico suggereert ook dat de oproep van Kiska onderdeel is van een buitenlands complot. Zo zou de president volgens Fico zijn beïnvloed door de Hongaars-Amerikaanse filantroop George Soros, die met zijn Open Society Foundation (OSF) financiële steun geeft aan initiatieven die volgens de OSF bijdragen aan democratische "open samenlevingen".

Kiska en Soros spraken elkaar eind september vorig jaar naar verluidt in New York. De premier wil nu dat president Kiska opheldert waarom hij en de filantroop elkaar hebben gesproken en waarom hij destijds niemand van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft meegenomen naar New York.

Soros was eerder het doelwit van de Hongaarse premier Orbán, die hem ervan beschuldigt dat hij, onder meer met zijn steun voor organisaties die migranten helpen, een georganiseerde bedreiging vormt voor Hongarije.