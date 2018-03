Netanyahu in het nauw: 'Derde vertrouweling wil getuigen in corruptiezaak'

Voor de derde keer in korte tijd zegt een vertrouweling van de Israëlische premier Netanyahu bereid te zijn te getuigen in een corruptieproces tegen de regeringsleider. Dat schrijven Israëlische media. Het gaat ditmaal om Nir Hefetz, de voormalige media-adviseur en woordvoerder van de familie Netanyahu.

Hefetz werd twee weken geleden opgepakt. Hij wordt ervan verdacht dat hij een rol had bij het financieel bevoordelen van het grootste telecombedrijf van het land, Bezeq. In ruil daarvoor zou nieuwswebsite Walla!, dat in handen is van het bedrijf, gunstig over Netanyahu hebben bericht.

In een andere zaak zou Hefetz hebben geprobeerd een rechter om te kopen om een rechtszaak tegen de echtgenote van Netanyahu te laten vallen. Een derde zaak waarin de naam van Hefetz opduikt, gaat over de bevoordeling van een grote krant, Yedioth Ahronoth, in ruil voor positieve berichten over Netanyahu.