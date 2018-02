'Vertrouweling Netanyahu bereid tegen de premier getuigen'

De politieke toekomst van de Israëlische premier Netanyahu is ronduit onzeker, nu een vertrouweling van hem bereid is tegen de in opspraak geraakte regeringsleider te getuigen, melden media in Israël.

Het vroegere hoofd van het ministerie van Communicatie, Schlomo Filber, zou een afspraak met justitie hebben gemaakt om te getuigen in een corruptieproces tegen Netanyahu, om hiermee zijn eigen vervolging af te wenden.

Vorige week meldde de politie aan het Openbaar Ministerie dat er voldoende bewijs is om de premier te vervolgen voor twee corruptiezaken. De openbaar aanklager moet nog besluiten of Netanyahu wordt aangeklaagd.

Omgekochte media

Filber werd eerder deze week opgepakt vanwege zijn rol bij het economisch bevoordelen van een communicatiebedrijf. In ruil daarvoor zouden de media-onderdelen van dat bedrijf gunstig berichten over Netanyahu en zijn familie.

Gisteren kwam al naar buiten dat een andere vertrouweling van de premier, media-adviseur Nir Hefetz, is vastgezet wegens pogingen om een rechter om te kopen zodat die een corruptiezaak tegen de echtgenote van Netanyahu zou laten vallen.

Heksenjacht

Netanyahu veegt alle aantijgingen van tafel en spreekt van een door de media georkestreerde heksenjacht. Maar de bewindslieden van Netanyahu's Likudpartij, die het aanvankelijk voor hun leider opnamen, blijven al dagenlang stil.

De hoofdredacteur van de krant Haaretz schrijft vandaag dat dit "de laatste dagen zijn van het tijdperk Benjamin Netanyahu". En de leider van de oppositionele Arbeidspartij laat in de media weten dat hij zich voorbereidt op spoedige verkiezingen.

De Israëlische bevolking is verdeeld over de premier: de Jerusalem Post haalt een recente peiling aan waarin 48 procent van de ondervraagden zegt dat Netanyahu moet opstappen, terwijl 40 procent vindt dat hij moet aanblijven.