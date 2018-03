Duizenden demonstreren in Barcelona tegen separatisme

In Barcelona zijn duizenden mensen de straat op gegaan om zich uit te spreken voor de Spaanse eenheid en tegen het Catalaanse separatisme. Volgens de Spaanse politie waren er 15.000 mensen op de been.

De demonstratie is de eerste actie van de Tabarnia-campagne. Tabarnia is een denkbeeldige deelstaat die zich wil afscheiden van de rest van Catalonië en onderdeel wil blijven van Spanje. De naam Tabarnia is een samentrekking van Barcelona en Tarragona, twee Catalaanse steden.

Tabarnia begon als een parodie op sociale media op de plannen van regionaal president Puigdemont om na een eenzijdig referendum de onafhankelijke republiek Catalonië uit te roepen. Inmiddels heeft de grap serieuze vormen aangenomen.

Puigdemont

Nadat het uitroepen van een onafhankelijke republiek door Puigdemont oktober afgelopen jaar was mislukt, ontbond de regering het regionale bestuur. In december volgden verkiezingen, waarbij de separatistische partijen opnieuw een meerderheid in het Catalaanse parlement kregen.

De regionaal oud-president Puigdemont wilde weer president worden, maar eerder deze week zei hij daar toch van af te zien. Puigdemont leeft in ballingschap in Brussel, omdat hij in Spanje vervolgd zou worden om het illegaal gehouden referendum.