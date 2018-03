Puigdemont trekt zich terug als kandidaat-regiopresident Catalonië

De voormalige Catalaanse leider Puigdemont ziet ervan af opnieuw regiopresident te worden van Catalonië. De separatist leeft in ballingschap in Brussel, omdat Spanje hem wil vervolgen voor het organiseren van een illegaal referendum over de onafhankelijkheid.

In een videoboodschap zegt Puigdemont "tijdelijk een stap opzij te doen". Hij schuift de separatist Jordi Sanchez naar voren om het regiobestuur te gaan leiden.

Het probleem is wel dat Sanchez in Madrid in voorarrest vast zit voor het mede-organiseren van het referendum in oktober. De Spaanse regering heeft al gezegd niet met een eventuele benoeming van Sanchez akkoord te gaan.

Videobeëdiging

De separatistische partijen haalden bij de regioverkiezingen in december de meerderheid in het Catalaanse parlement. Eerder wilde Puigdemont via een videoverbinding beëdigd worden als regiopresident, maar dat werd verboden door het constitutioneel hof in Madrid.

Puigdemont ging in hoger beroep tegen die beslissing. In afwachting daarvan leek hij tot nu toe vast te willen houden aan zijn positie.