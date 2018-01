Installatie Puigdemont tot regiopresident uitgesteld

De voorzitter van het Catalaanse parlement heeft de stemming over de benoeming van de nieuwe regiopresident uitgesteld. Separatistenleider Puigdemont krijgt zo de gelegenheid om in beroep te gaan tegen het oordeel van het constitutioneel hof in Madrid. Dat heeft een "beëdiging op afstand" via een videoverbinding verboden.

Puigdemont, die al maanden in ballingschap leeft, blijft de enige kandidaat voor het presidentschap, zegt de parlementsvoorzitter.

Puigdemont week in oktober uit naar Brussel, nadat het Catalaanse parlement zich had uitgesproken voor afscheiding van Spanje en Catalonië onder curatele was geplaatst.

De Spaanse justitie wil hem vervolgen, onder meer vanwege het illegaal organiseren van het referendum over onafhankelijkheid. Puigdemont wil tot nu toe niet terugkeren omdat hij dan waarschijnlijk wordt opgepakt.

Zaak zit muurvast

De separatistische partijen haalden bij de regioverkiezingen in december de meerderheid in het Catalaaanse parlement. Puigdemont is de leider van de grootste afscheidingspartij. Nu hij niet kan worden benoemd, wordt er geen andere kandidaat naar voren geschoven. Daarmee blijft de zaak muurvast zitten. Een nieuwe datum voor de benoeming is niet genoemd.

Als Puigdemont ook in hoger beroep ongelijk krijgt, is zijn rol uitgespeeld. De Catalaanse partijen kunnen dan alsnog een andere kandidaat voor het presidentschap naar voren schuiven. Doen ze dat niet, dan moeten de Catalanen in mei opnieuw naar de stembus.