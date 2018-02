Tabarnia wil bij Spanje blijven en dus desnoods los van Catalonië

In korte tijd kreeg de beweging rond Tabarnia tienduizenden aanhangers. Het zijn vooral jongeren. "We gaan nu de straat op om te laten zien hoeveel steun we hebben", zegt Alberto Boadella, die werkte als directeur van de Catalaanse theatergroep Els Joglars. "Het zijn mensen die doodmoe zijn van het separatisme en vinden dat Catalonië gewoon bij Spanje hoort."

'Goede en slechte Catalanen'

"Tabarnia is altijd als satire bedoeld op een situatie die we nooit voor mogelijk hielden. Alles wat uit Spanje komt wordt gehaat", meent Boadella. "De nationalistische sfeer verdeelde de samenleving in goede en slechte Catalanen. Maar voor ons is één ding duidelijk. Als de separatisten zelfbeschikking willen, dan wij ook. Dan vormen wij een eigen land met het deel dat bij Spanje blijft."