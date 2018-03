Geen vierde marathon op natuurijs: ijs in Veenoord niet goed genoeg

Er komt deze week definitief geen vierde marathon op natuurijs. De Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB) laat weten dat er in Veenoord geen wedstrijd kan worden gehouden omdat de kwaliteit van het ijs niet goed genoeg is.

De eerste marathon op natuurijs van dit seizoen was gisteren in Haaksbergen. De tweede marathon begon vandaag om 19.00 uur in Arnhem. Morgen wordt de derde marathon op natuurijs gehouden in Noordlaren. Aan het begin van de week hoopte de KNSB nog op een vierdaagse, maar dat gaat dus niet gebeuren.

Bestuurslid Johan Boxem van de IJsvereniging Nieuw-Amsterdam/Veenoord baalt er enorm van dat de marathon niet door kan gaan, zegt hij tegen RTV Drenthe. "Het is heel zuur, maar we kunnen gewoon geen stabiele en goede baan garanderen."

In 2010 werd voor het laatst een vierdaagse op natuurijs gehouden.