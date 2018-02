Haaksbergen troeft Arnhem af en houdt eerste natuurijsmarathon

Haaksbergen doet bijna iedere winter mee aan de strijd om de eerste marathon op natuurijs. Het is sinds 2000 de zesde keer dat Haaksbergen wint.

De ijsclub uit Twente troefde twee Arnhemse verenigingen af. Daar was het ijs in een bocht nog niet dik genoeg. Donderdag wordt daar wel de tweede marathon gehouden. Als het goed blijft vriezen volgen er daarna misschien nog een paar in andere plaatsen.