School Florida weer open na dodelijke schietpartij

Twee weken na de schietpartij in Florida is de school waar het drama plaatsvond weer open. Onder politiebewaking kwamen de leraren en leerlingen voor het eerst weer naar de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, waar op 14 februari een oud-leerling zeventien mensen doodschoot.

De schooldag begon met het lesuur dat bezig was toen de schutter toesloeg, zodat iedereen op school dezelfde mensen om zich heen had als tijdens de schietpartij. De hele dag was er slachtofferhulp aanwezig voor de leraren en de ongeveer 3300 leerlingen.

"De stemming was bij binnenkomst erg somber", zegt een leerling. "Maar het was al heel snel weer zoals het voor de schietpartij was. Mensen konden weer lachen."