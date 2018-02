United Airlines en Delta verbreken banden met vuurwapenlobby

Anders dan voorgaande keren, houdt de kritiek en het protest dit keer wel aan. De hashtag #boycotNRA was de afgelopen 24 uur trending op Twitter in de VS. Dat is mede te danken aan de acties van ouders en medescholieren van de slachtoffers in Florida. Hun acties zijn voorlopig nog niet afgelopen.

Op 14 maart is er een landelijke 'walk-out' waarbij scholieren in het hele land demonstratief de klaslokalen uitlopen en na zeventien minuten (één minuut voor elk dodelijk slachtoffer in Florida) weer terugkeren. Op 24 maart is er een grote mars in de hoofdstad Washington gepland.

Herzien

Het protest tegen de wapenwetgeving en de NRA is dit keer blijkbaar zo omvangrijk, dat bedrijven het niet langer kunnen negeren.

"De reacties van klanten hebben ons ertoe gebracht onze relatie met de NRA te herzien", schreef een bank die de banden met de NRA verbrak.