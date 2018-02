Komst Noord-Koreaanse generaal 'is opgestoken vinger naar Seoul'

De achtkoppige delegatie van Kim Yong-chol blijft drie dragen in Zuid-Korea en heeft ook een ontmoeting met president Moon op het programma. Het brengt Moon in een lastig parket. Oppositiepartijen willen dat de generaal geen voet over de grens zet en onder de Zuid-Koreaanse bevolking heerst veel woede en onbegrip. "Praten met Noord-Korea is al één ding voor veel Zuid-Koreanen, maar het ontvangen van een generaal die bloed aan zijn handen heeft van 46 jonge militairen gaat ze echt te ver."

Onenigheid als doel

En juist om die onenigheid is het de Noord-Koreanen te doen, zegt Breuker. "Zuid-Korea is nu drukker met elkaar bevechten dan met het uitstippelen van een duidelijke strategie richting Pyongyang."

Vorige maand voorspelde IOC-voorzitter Thomas Bach, blakend van het zelfvertrouwen, dat de Spelen de deur zouden openen voor vredesgesprekken op het Koreaanse schiereiland. Breuker: "Deze delegatie maakt korte metten met het idee dat de Spelen twee vijanden dichter bij elkaar brengen."