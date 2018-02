Historische handdruk Noord- en Zuid-Korea op Spelen

Een bijzonder moment vandaag tijdens de eerste dag van de Olympische Winterspelen. Bij de openingsceremonie in Pyeongchang schudden Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in elkaar de hand.

Kim is het eerste lid van haar familie dat sinds de Koreaanse Oorlog (1950-1953) Zuid-Korea bezoekt. Haar grootvader Kim Il-sung vestigde de stalinistische dictatuur in het noorden. Ze kwam vandaag met een zware Noord-Koreaanse delegatie in de privéjet van haar broer aan in Zuid-Korea.

Kim ontmoette president Moon op de vip-tribune van het stadion in Pyeongchang. Daar zitten ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en premier Rutte. De Noord- en Zuid-Koreaanse sporters kwamen bij de ceremonie onder toeziend oog van hun politiek leiders samen het stadion binnen en droegen een gezamenlijke Koreaanse vlag.

Ook de Amerikaanse vice-president Mike Pence en IOC-voorzitter Thomas Bach zijn aanwezig. Dat Pence in de buurt zit van Kim is ook bijzonder, aangezien de twee landen al maandenlang verwikkeld zijn in een conflict over het kernprogramma van Noord-Korea.