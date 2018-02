Verdachte verijdelde heli-ontsnapping kopstuk Mocro-oorlog opgepakt

In Amsterdam is een verdachte opgepakt van de mislukte poging om crimineel Benaouf A. uit de gevangenis van Roermond te halen. De 22-jarige man werd vanmorgen rond 05.00 uur van zijn bed gelicht in het huis van een familielid, zegt de politie.

Agenten gebruikten explosieven om de woning binnen te komen. De man werd zonder problemen aangehouden en afgevoerd.

Mocro-oorlog

Volgens Het Parool gaat het om hoofdverdachte Rachid el M. Hij wist sinds de ontsnappingspoging afgelopen oktober uit handen van de politie te blijven. Hij zat ondergedoken bij zijn broer, schrijft de krant.

Samen met een aantal anderen zou hij hebben geprobeerd om Benaouf A., kopstuk uit de Amsterdamse Mocro-oorlog, met een helikopter te bevrijden. A. zat in Roermond een straf van twaalf jaar uit voor het aansturen van de liquidatie van de Amsterdams-Marokkaanse crimineel Najeb Bouhbouh, in oktober 2012.

Na de verijdelde ontsnappingspoging werd A. overgebracht naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.