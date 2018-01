Hoe bevrijding topcrimineel voorkomen werd door helikopterbedrijf

Agenten zagen hoe de mannen zich een week later verzamelden in een hotel in Eindhoven en op de afgesproken dag uitwaaierden over de omgeving in twee gestolen BMW's en een gestolen Audi.

Op het vliegveld in Budel meldde zich de 27-jarige verdachte Houssain el M., maar hij deed zich voor als zijn jongere broer Ismail. Hij werd opgewacht door een undercoveragent. Terwijl El M. werd gearresteerd, vloog de helikopter gewoon naar Weert voor de afgesproken tussenlanding.

Daar stonden volgens het OM vier andere verdachten klaar, onder wie een 54-jarige Colombiaan. Hij heeft als enige van de zeven aangehouden verdachten een boekje opengedaan over het ontsnappingsplan. Hij zegt in Colombia te zijn benaderd om iemand per helikopter te vervoeren. Pas in Nederland zou zijn gebleken dat hij iemand moest bevrijden uit de gevangenis.