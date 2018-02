Amerikaan zaagt eigen wapen in stukken na bloedbad Florida

Het is een video van ruim zes minuten, waarin Scott Pappalardo uit New York zich richt tot alle wapenbezitters in de Verenigde Staten. Hij is zelf wapenliefhebber en wil een statement maken. Daarom besluit hij zijn wapen in stukken te zagen. "Mensen zeggen altijd: er zijn zoveel wapens in omloop. Nou, nu is er een minder."

Voor Pappalardo was het bloedbad in Florida de druppel. De 19-jarige Nikolas Cruz opende daar vorige week het vuur op een school in de plaats Parkland. Zeventien mensen kwamen om, veertien raakten er gewond.

De video van Pappalardo is op Facebook inmiddels honderdduizenden keren gedeeld en geliket en bereikt daardoor miljoenen mensen.