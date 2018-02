Melania en Donald Trump, wordt dit huwelijk great again?

Maanden later, tijdens een bezoek aan Israël, is op beelden te zien hoe Melania de hand van haar man wegslaat als ze samen over een rode loper lopen. Ook valt op dat ze als first lady afwezig is bij veel belangrijke ceremonies in Trumps eerste jaar als president.

Begin dit jaar kwam daar nog de onthulling bij dat Melania helemaal niet blij was met de verkiezingswinst van haar man. Michael Wolff schrijft daarover in zijn boek Fire and Fury: Inside the Trump White House: "Melania was in tranen, en niet van blijdschap."

Pussy

Trump werd als zakenman en presentator vaak bekritiseerd vanwege vrouwonvriendelijke opmerkingen. Verschillende seksistische opmerkingen werden tijdens de verkiezingsrace om het Witte Huis breed uitgemeten. Zo dook in 2016 een video op van Trump uit 2005. Hij zegt daarin dat je als ster met vrouwen kan doen wat je maar wil. Zijn letterlijke woorden zijn: 'grab them by the pussy'.

Melania verdedigde de aantijgingen tegen haar man meerdere malen. "Jongenspraat", noemde ze op enig moment de vulgaire uitspraken.