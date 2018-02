Rapport: aanpak radicalisering Amsterdam schoot tekort

De aanpak van Amsterdam om radicalisering en terrorisme in de stad tegen te gaan, schiet tekort. Het beleid is onvoldoende gecontroleerd, concluderen de wetenschappers Beatrice de Graaf (Universiteit Utrecht) en Daan Weggemans (Universiteit Leiden). Ook is er sinds 2010 weinig geïnvesteerd in expertise van buitenaf, als gevolg van landelijke bezuinigingen.

De afdeling Radicalisering en Polarisatie van de gemeente Amsterdam kwam vorig jaar negatief in het nieuws toen een beleidsmedewerker wegens plichtsverzuim en belangenverstrengeling werd ontslagen. Ze had onder andere meermaals een opdracht gegund aan een bekende, zonder dat met haar leidinggevende te bespreken.

Burgemeester Van der Laan moest zich in de zomer verantwoorden over de afdeling. Hij concludeerde dat de aansturing niet professioneel genoeg gebeurde en stelde een werkgroep in die de werkwijze van de afdeling heeft onderzocht.

Weinig transparant

Waarnemend burgemeester Van Aartsen heeft zowel het onderzoek van de werkgroep als de quickscan van De Graaf en Weggemans nu naar de gemeenteraad gestuurd. Uit beide onderzoeken komt naar voren dat de afdeling geïsoleerd opereerde en weinig transparant was.

"Kennis werd te weinig centraal, open en transparant gedeeld en besproken. Stadsdelen stonden er te veel alleen voor of hielden dat zelf in stand", schrijven De Graaf en Weggemans.

In een begeleidende brief blikt Van Aartsen terug op de fraude van de beleidsmedewerker. "Hiermee heeft zij een onaanvaardbare belangenverstrengeling laten ontstaan." De vrouw werd met strafontslag naar huis gestuurd. Ze vocht haar sanctie aan, maar de rechter oordeelde dat het ontslag terecht was.