Oxfam: onafhankelijk onderzoek naar misbruik in eigen organisatie

Oxfam International laat een onafhankelijk onderzoek doen naar gevallen van seksueel misbruik en wangedrag binnen de eigen organisatie. De commissie zal ook afgehandelde gevallen van seksueel wangedrag opnieuw tegen het licht houden.

Aanleiding voor het onderzoek zijn berichten over seksfeesten die werden georganiseerd door Oxfam-medewerkers, waarbij mogelijk minderjarige prostituees aanwezig waren. Die feesten zouden hebben plaatsgevonden tijdens de humanitaire missie in Haïti na de aardbeving van 2010.

"Wat er in en na Haïti gebeurde is een ernstige smet op Oxfam's naam", zegt de directeur van Oxfam International. "Dit gaat ons jarenlang achtervolgen, en terecht. We bieden onze excuses aan voor alles wat er is gebeurd. Maar dat is niet genoeg. Daarom lanceren we vandaag een grootschalig onderzoek en een uitgebreid pakket aan maatregelen om het wangedrag aan te pakken."

Onvergeeflijk

De Nederlandse afdeling Oxfam Novib, destijds niet aanwezig in Haïti, schaamt zich voor wat er naar buiten is gekomen. "Wij staan naast de meest kwetsbare kinderen, vrouwen en mannen in de moeilijke omstandigheden en wij moeten hen de maximale bescherming bieden", zegt directeur Farah Karimi van Oxfam Novib in een verklaring.

"Dat Oxfam in meerdere gevallen heeft gefaald om die bescherming te bieden en medewerkers zich zo hebben misdragen is onvergeeflijk en we gaan deze mensen uit onze organisatie bannen."

Lidmaatschap

Sinds de berichten over misbruik vorige week naar buiten kwamen, zegden honderden leden van Oxfam Novib hun lidmaatschap op. Hoewel de Nederlandse tak van Oxfam dus geen personeel leverde voor de missies, is in 2010 via giro 555 wel geld opgehaald voor Haïti, dat deels bij de missie van Oxfam Groot-Brittannië terechtkwam.

De plaatsvervangend directeur van de Britse tak van hulporganisatie Oxfam stapte op vanwege het prostitutieschandaal in Haïti.