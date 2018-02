Oxfam Novib verliest meer donateurs

Oxfam Novib, de Nederlandse tak van de hulporganisatie Oxfam International, heeft als gevolg van het schandaal bij Oxfam Groot-Brittannië nog eens duizend donateurs verloren. Het aantal opzeggingen sinds het bekend worden van het schandaal, afgelopen vrijdag, komt daarmee op 1700. Oxfam Novib heeft 330.000 donateurs.

De Britse krant The Times schreef vrijdag dat Oxfam-medewerkers in Haïti seksfeesten hebben georganiseerd, mogelijk met minderjarige prostituees. De medewerkers waren daar om noodhulp te verlenen na de aardbeving in 2010. Deze week werd bekend dat bij een missie in Tsjaad, in 2006, hetzelfde was gebeurd.

Geen misbruik hulpgeld

De Nederlandse tak van Oxfam leverde geen personeel voor de missies. Wel is in 2010 via giro 555 geld opgehaald voor Haïti, dat deels bij de missie van Oxfam Groot-Brittannië terechtkwam.

Oxfam Novib schrijft op zijn website dat een accountant onderzoek heeft gedaan naar de besteding van de hulpgelden. Daaruit bleek dat er geen misbruik is gepleegd met hulpgelden. Het auditrapport is in 2012 naar de Algemene Rekenkamer en het ministerie van Buitenlandse Zaken gestuurd. De Rekenkamer kwam tot dezelfde conclusie als de accountant.

Maatregelen

Oxfam Groot-Brittannië kreeg in 2011 signalen over het wangedrag in Haïti. Er werd een onderzoek ingesteld, wat tot ontslag van een aantal medewerkers leidde, onder wie de leidinggevende in Haïti.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Haïti zouden bij alle Oxfam-organisaties richtlijnen zijn aangescherpt om seksueel misbruik en wangedrag te voorkomen. "Iedere melding wordt serieus onderzocht."