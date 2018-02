Wekdienst 16/2: jaarcijfers luchtvaart en oproep tot vuurwerkverbod

En dan nog dit:

Actrice Jennifer Aniston gaat scheiden. De actrice, bekend door haar rol in de tv-serie Friends, was in 2015 getrouwd met acteur Justin Theroux. In navolging van veel gescheiden Hollywoodsterren verklaren ze 'als goede vrienden uit elkaar te gaan.'

Aniston gold na haar scheiding met superster Brad Pitt als een van de meest begeerde vrijgezellen. Aangezien het huwelijk tussen haar ex Brad Pitt en actrice Angelina Jolie ook al lange tijd voer is voor de roddelpers, regent het op social media grappige bedoelde opmerkingen over een mogelijke hereniging tussen Aniston en Pitt.