Grote steden: kabinet, schiet op met dat vuurwerkverbod

De vier grote steden willen dat het kabinet haast maakt met een besluit over een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. De Haagse burgemeester Krikke schrijft dat mede namens haar G4-collega's in een brief aan minister Grapperhaus en staatssecretaris Van Veldhoven.

De vier sluiten zich net als hun collega-burgemeesters aan bij een advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die pleitte eind vorig jaar voor een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk omdat die elke jaarwisseling veel letsel en overlast veroorzaken.

'Snel besluit'

Het kabinet heeft nog niet besloten of het het advies opvolgt. De G4-burgemeesters hopen dat er snel een besluit komt, "zodat op tijd bekend is welke regels komende jaarwisseling gelden voor de verkoop en het afsteken van vuurwerk". Ze wijzen erop dat de voorbereidingen in veel gemeenten al in een vroeg stadium beginnen.

De grote steden zeggen dat een landelijk verbod effectiever is dan lokale maatregelen. "Lokale regulering zal slechts een waterbedeffect tot gevolg hebben", schrijft Krikke.