Burgemeesters willen verbod op zware knallers, siervuurwerk moet kunnen

Burgemeesters in Nederland willen dat zwaar knalvuurwerk wordt verboden. Liesbeth Spies, voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, heeft dat gezegd in het televisieprogramma EenVandaag.

Spies, zelf burgemeester van Alphen aan den Rijn, vindt niet dat vuurwerk helemaal verboden dient te worden. Siervuurwerk moet kunnen, zegt ze. "Ik vind dat iedereen Oud en Nieuw mag vieren en mag genieten van het mooie schouwspel van siervuurwerk, dat veel minder slachtoffers maakt."

Eind vorige maand pleitte ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een rapport voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Volgens de OVV zijn de veiligheidsrisico's rond Oud en Nieuw onaanvaardbaar hoog en is vuurwerk de grootste boosdoener.

Vraag om landelijk verbod

Tegen de lokale nieuwssite alphens.nl zei Spies dat alleen een landelijk verbod op knalvuurwerk zou werken. Een lokaal verbod is volgens haar moeilijk te handhaven. De burgemeesters hebben begin dit jaar in Den Haag ook al gevraagd om een landelijk verbod, zei Spies.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft zich nog niet voor of tegen een vuurwerkverbod uitgesproken. Wel zei hij dat hij de observaties uit het OVV-rapport ter harte zal nemen. De minister zei dat hij in gesprek gaat met burgemeesters en politiechefs. Korpschef Akerboom van de Nationale Politie zei ook al dat hij voor een verbod op knalvuurwerk is.

Kamerleden toonden zich niet meteen enthousiast over zo'n maatregel. De regeringspartijen VVD, CDA en D66 vinden de aanpak van illegaal vuurwerk belangrijker. De politie maakt dit jaar intensief jacht op illegale vuurwerkbommen. Er is al zo'n 30 ton in beslag genomen.