Kopers illegaal vuurwerk hard aangepakt, ook als ze 13 zijn

Beveiligde vrachtwagen

Het illegale vuurwerk gaat niet in de politiewagen mee. Er komt een speciaal beveiligde vrachtwagen om de spullen op te halen. Veel kruit kan al af gaan door statische elektriciteit. Daarom gaat het vuurwerk in antistatische verpakking en zijn agenten voorzichtig met hun kleding en foto-apparatuur.

Vaak gaat het om speciaal theater- en professioneel vuurwerk. Nieuwdorp daarover: "Er zit wel een meter lont aan maar dat is snel lont, die brandt op binnen een seconde. Want professioneel vuurwerk moet in de maat van de muziek knallen dus als je die aansteekt ben je nooit op tijd weg. Maar jongens van 13 jaar hebben geen idee."

In Leiden en omgeving is het vrijdagavond op zeven van de twaalf adressen waar de agenten aanbellen raak. Op een adres in Lisse wordt zelfs ruim 30 kilo vuurwerk aangetroffen. Op twee plekken is niemand thuis en op drie adressen wordt niks gevonden, maar er wordt daar wel nader onderzoek gedaan, meldt de politie.