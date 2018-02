Oud-staatssecretaris Wallis de Vries (81) overleden

Oud-staatssecretaris en voormalig AVRO-voorzitter Gerard Wallis de Vries is vorige week op 81-jarige leeftijd overleden. De VVD-politicus is in besloten kring gecremeerd, heeft zijn familie bekendgemaakt.

Wallis de Vries werkte jarenlang voor de toenmalige PTT. Zijn politieke loopbaan begon in de Haagse gemeenteraad. In januari 1978 werd hij staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) in het kabinet-Van Agt I. Hij breidde (met minister Beelaerts van Blokland) het aantal Nationale Parken uit met achttien natuurgebieden, waaronder de Biesbosch en de duinen van Texel.

Daarna was hij (tot 1997) vijftien jaar lang de voorzitter van de AVRO.