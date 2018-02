Actrice Jennifer Aniston gaat scheiden

De twee zeggen in een verklaring dat ze eind vorig jaar gezamenlijk tot het besluit zijn gekomen en dat ze als goede vrienden uit elkaar gaan. "We zijn vastbesloten om het respect dat we voor elkaar voelen, in stand te houden", schrijven ze. "We komen nu zelf met de waarheid naar buiten omdat de roddelindustrie de gewoonte heeft om verhalen te verzinnen."

Jennifer Aniston was van 2000 tot 2005 getrouwd met Brad Pitt. Op sociale media regent het grappig bedoelde opmerkingen van mensen die hopen dat die twee weer bij elkaar komen.