Moeilijk debat voor minister Ollongren over afschaffen referendum

Het debat in de Tweede Kamer over de afschaffing van het referendum is na verschillende discussies tussen de regeringspartijen en de oppositiepartijen geschorst. Eerst moet minister Ollongren een brief sturen met een uitgebreidere juridische toelichting.

Volgens minister Ollongren is het juridisch houdbaar dat over de afschaffing van het referendum geen referendum kan worden gehouden. "Als de Tweede en Eerste Kamer deze afschaffingswet goedkeuren dan bestaat op dat moment de referendumwet niet meer", zegt zij. "Dat is dan een oude wet. Die logica houd ik vol."

De oppositiepartijen vinden het helemaal niet logisch en spreken van "een juridisch moeras". Ze wilden vanavond niet verder debatteren. De regeringspartijen stemden daar uiteindelijk mee in. Het debat gaat na de brief van de minister dinsdag verder.

Verkeerde verwachtingen

In het eerste deel van het debat kreeg Ollongren al harde kritiek van de oppositiepartijen. De minister verdedigde dat het kabinet het raadgevend referendum wil afschaffen.

Het raadgevend referendum heeft bij burgers verkeerde verwachtingen gewekt, zegt zij. "Veel kiezers rekenen erop dat er iets wordt gedaan met de uitspraak, terwijl het alleen maar vraagt aan het kabinet om een besluit te heroverwegen."

Verder wacht ze op een advies aan het eind van het jaar over hoe burgers meer bij de democratie kunnen worden betrokken. Ook wil Ollongren de lokale democratie versterken. "De gemeente is de bestuurslaag die het dichtst op de inwoners staat."

'Jonkvrouw' en 'Kasja'

Voordat Kajsa Ollongren kon beginnen nam Kamervoorzitter Arib het woord. Zij wees de Kamerleden erop dat Ollongren er staat als minister, en niet als D66'er. Zij werd daar steeds op aangesproken, terwijl zij daar namens het hele kabinet staat.

Eerder kwam VVD-Kamerlid Koopmans naar voren om te vragen of de voorzitter erop wilde toezien dat het debat volgens de regels wordt gevoerd. Hij doelde op de uitspraken van PVV-Kamerlid Bosma, die de minister steeds als 'jonkvrouw' aansprak, FvD-Kamerlid Baudet die haar 'Kasja' noemde en SP-Kamerlid Van Raak, die de minister aansprak als D66'er.

Iets heel raars

Ondanks alle protesten van de oppositie zal het referendum worden afgeschaft, want dat hebben regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgesproken.

Er moet dus iets heel raars gebeuren, wil het anders lopen. Donderdag wordt er over de wet gestemd, is nu de afspraak.