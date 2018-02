Raad van State oordeelt niet over referendum over referendum

Meer Democratie vindt dat minister Ollongren bij het wetsvoorstel had moeten zeggen of er wel of geen referendum over het afschaffen gehouden kan worden.

Volgens de bestuursrechter kan de minister dit juridisch gezien pas doen als de afschaffingswet door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen. Ollongren mag daar in dit stadium nog niets over zeggen.

Strijd nog lang niet gestreden

Meer Democratie vindt het jammer dat de Raad van State tot dit oordeel komt, maar helemaal onverwacht was het volgens Dubbelboer niet. "Door deze uitspraak staat de weg naar de civiele rechter open. Wij beraden ons op de vervolgstappen. De strijd is nog lang niet gestreden."

Over twee weken wordt de wet voor het eerst door de Tweede Kamer besproken.