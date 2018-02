PVV-leider Wilders uitgenodigd door het Russische parlement

PVV-leider Wilders is uitgenodigd voor een bezoek aan het Russische parlement, de Doema. Dat heeft hij op Twitter bekendgemaakt.

"Mooi. De officiële uitnodiging van het Russische parlement is binnen", schrijft Wilders. "Dat wordt een zeer interessant bezoek. Er zijn behalve verschillen ook veel gemeenschappelijke belangen met Rusland. Het is tijd voor Realpolitiek in plaats van Russofobie!"

De uitnodiging is afkomstig van de Commissie Internationale Zaken van de Doema, zegt correspondent David Jan Godfroid. De reis duurt van 24 februari tot 2 maart. Meer is er nog niet bekend. Ook de PVV is gevraagd naar meer informatie over de inhoud van de reis.

Patriotten

In november zei Wilders graag naar Moskou te willen om duidelijk te maken dat niet iedereen in Nederland tegen Rusland is, zoals hij het verwoordde. "Om te laten zien dat er ook hier patriotten zijn." Volgens hem kunnen wij qua patriottisme nog veel leren van de Russen. Hij ging naar de Russische ambassade om het reisprogramma te bespreken.

Vandaag, een dag na het aftreden van minister Zijlstra, die loog over een bezoek aan president Poetin, volgt de officiële uitnodiging. Het is niet duidelijk of deze twee gebeurtenissen met elkaar te maken hebben.

Grote regelmaat

Het bezoek van een buitenlandse parlementariër aan de Doema is op zich niet uniek. "Het gebeurt met grote regelmaat dat afgevaardigden van buitenlandse politieke partijen de Doema bezoeken. Meestal zijn het partijen met een politieke kleur zoals de PVV, bijvoorbeeld de Italiaanse partij Lega Nord", zegt Godfroid.