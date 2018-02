Russische krant, spottend: 'Vladimir Poetin ontslaat Nederlandse minister'

Nee, Rusland staat niet op z'n kop vanwege het aftreden van Halbe Zijlstra. En minister Lavrov van Buitenlandse Zaken zal geen seconde minder slapen omdat hij vandaag niet met zijn Nederlandse collega aan tafel zit, zoals de bedoeling was. Rusland leeft gewoon door.

Behalve over Zijlstra ging het de afgelopen dagen in Nederland ook veel over Rusland. Verkeerd geïnterpreteerde of verkeerd uitgelegde uitlatingen van president Poetin over een Groot Rusland vormden immers de kern van Zijlstra's leugen.

Andersom geldt dat dus niet. De meeste Russische media beperken zich tot een min of meer feitelijk verslag van de gebeurtenissen in Nederland. De zakenkrant Kommersant zet vanochtend wel een pakkende kop boven een bericht: "Vladimir Poetin ontslaat Nederlandse minister."

'Je weet het nooit met de Russen'

De enige krant die zich waagt aan een enigszins substantiële analyse is Moskovsky Komsomolets, over het algemeen pro-Kremlin. Ook dat verhaal begint met een knipoog. "Uiteindelijk werd Vladimir Poetin dus niet op heterdaad betrapt, opscheppend hoe hij de wereld zou veroveren", luidt de eerste zin.

Daarna richt de schrijver zich cynisch op het geplande bezoek van Zijlstra aan Moskou. "Vóór zijn bezoek aan Moskou knapte er iets in zijn hersens. Je weet het nooit met die Russen. Wat nu als ze me met een zak over mijn hoofd in de kelder van diezelfde datsja van Poetin gooien? En hij bekende alles."